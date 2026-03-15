Naufragio di Lampedusa Save the Children | Bimbo paga il prezzo di politiche che privilegiano la difesa dei confini al salvataggio di vite

Un bambino di due anni è morto in un naufragio al largo di Lampedusa, secondo quanto riferito da Save the Children. L’organizzazione denuncia che politiche volte a rafforzare la difesa dei confini stanno sacrificando le vite umane, con il tragico esempio di un bambino che ha perso la vita in mare. La vicenda si aggiunge a un quadro di ripetuti incidenti lungo le rotte migratorie.

Ancora una volta un bambino di 2 anni ha pagato il prezzo di politiche che privilegiano la difesa dei confini rispetto al salvataggio di vite umane. Lo afferma Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, commentando il naufragio avvenuto al largo di Lampedusa, nel quale risulta disperso un piccolo originario della Sierra Leone che viaggiava insieme alla madre. Il team di Save, in collaborazione con la Croce Rossa e le altre organizzazioni presenti a Lampedusa, sta garantendo la risposta ai bisogni immediati dei sopravvissuti. Save the Children... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Migranti, naufragio al largo di Lampedusa: disperso un bimbo(Adnkronos) – Un barchino in ferro di 9 metri si è capovolto davanti alle coste dell'isola di Lampedusa. Leggi anche: Minori, Save the Children: "Il 13,4% dei ragazzi ha assistito a scene di violenza che venivano filmate" Contenuti utili per approfondire Naufragio di Lampedusa Save the... Argomenti discussi: Naufragio a Lampedusa: Save the Children, un bimbo di 2 anni ha pagato il prezzo di politiche che privilegiano la difesa dei confini al salvataggio di vite umane. Naufragio al largo di Lampedusa: 64 migranti tratti in salvo, disperso un bimbo di 2 anniNel tardo pomeriggio di ieri, sabato 14 marzo, una barca con decine di migranti è affondata nelle acque a largo di Lampedusa. italpress.com Un bambino è rimasto disperso nel naufragio di uno dei 7 barconi con a bordo persone migranti soccorse sabato a LampedusaSabato pomeriggio un’imbarcazione di ferro lunga circa nove metri partita da Sfax, in Tunisia, è naufragata al largo dell’isola di Lampedusa, in Sicilia. A bordo c’erano 65 persone migranti. Quando la ... ilpost.it