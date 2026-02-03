Incinta di 7 mesi travolta da un’auto e uccisa | morta anche la bimba

Una donna incinta di sette mesi è stata investita da un’auto mentre passeggiava con i figli in un parco. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e, nonostante i soccorsi, la donna è morta sul colpo. Purtroppo, anche la bambina che portava in grembo non ce l’ha fatta. Era una giornata di sole, tranquilla, che si è trasformata in tragedia in pochi secondi. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, mentre le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e cercando di capire cosa abbia caus

Un pomeriggio qualunque, di quelli che sembrano fatti apposta per tenersi stretti: sole, aria aperta, i bambini vicino e quella sensazione di serenità che dura giusto il tempo di un respiro. Poi, all'improvviso, tutto si spezza. E quello che doveva essere un momento felice diventa un dramma che lascia senza parole. Succede a Los Angeles, dove una famiglia stava semplicemente vivendo la normalità più bella: una passeggiata in bici, insieme. Nessun segnale, nessun presagio. E invece basta un istante, uno solo, perché la vita cambi faccia e diventi qualcosa di durissimo da accettare.

