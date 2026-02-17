Febbre alta e poi il decesso improvviso bimba di 5 anni muore in ospedale | scatta la profilassi
Una bambina di cinque anni è morta all’ospedale di Perugia, dopo aver avuto una febbre molto alta che si è aggravata rapidamente. La causa è ancora da chiarire, ma i medici hanno avviato subito la profilassi per prevenire eventuali rischi di contagio. La famiglia aveva portato la piccola in pronto socorso nel tardo mattino di martedì 17 febbraio 2026, dopo aver notato il peggioramento delle sue condizioni nel corso della notte.
Una corsa contro il tempo, iniziata nelle prime ore del mattino e conclusa nel modo più drammatico. Martedì 17 febbraio 2026 i genitori di una bambina si sono presentati nella tarda mattinata al pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale di Perugia, allarmati da un improvviso quadro febbrile comparso durante la notte. Una febbre alta, inattesa, che nel giro di poche ore ha cambiato il volto di una giornata qualunque, trasformandola in un incubo. La sintomatologia si è aggravata con una rapidità impressionante. I medici, valutate le condizioni cliniche della piccola paziente, hanno disposto il trasferimento immediato in Terapia Intensiva Neonatale, dove l’équipe sanitaria ha tentato ogni possibile intervento per stabilizzarla.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Febbre alta poi la corsa in ospedale: bimba di 13 mesi muore per meningite a ParmaUna bambina di 13 mesi è deceduta a Parma a causa di una meningite da pneumococco.
Emanuele morto a soli 33 anni: la febbre alta, il ricovero e il decesso. “Quel virus all’improvviso”Emanuele Grecuccio, 33 anni, è morto a causa di una febbre improvvisa che si è aggravata in poche ore, portandolo al ricovero e poi al decesso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Influenza K (febbraio 2026): sintomi, durata e cura; Emanuele Greguccio, la febbre alta e il ricovero: morto in poche ora a 33 anni per un virus; Napoli, 68enne punto da un ragno violino: stava per perdere una gamba, lo salvano all'ospedale del Mare; Virus intestinale o cibo ‘andato a male’? Due indizi e i rimedi utili.
Morto improvvisamente a 33 anni dopo febbre e ricovero: è mistero sulle causeUn lutto improvviso che ha scosso i cittadini della località di Salve, nel Salento: si cerca di capire cosa abbia provocato la morte dell'uomo ... notizie.it
Febbre alta, il ricovero e poi la morte improvvisa: Emanuele Grecuccio aveva solo 33 anniTragedia a Salve: Emanuele Grecuccio, 33 anni, muore dopo un malore. La comunità è in lutto e il sindaco annulla i festeggiamenti ... bigodino.it
Mal di testa e febbre alta: muore a 13 anni per meningite Tarquinia, i genitori hanno autorizzato la donazione degli organi facebook
#Emanuele Grecuccio muore a soli 33 anni, la febbre alta, il ricovero e il decesso improvviso: «Ucciso da un virus» x.com