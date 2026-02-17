Febbre alta e poi il decesso improvviso bimba di 5 anni muore in ospedale | scatta la profilassi

Una bambina di cinque anni è morta all’ospedale di Perugia, dopo aver avuto una febbre molto alta che si è aggravata rapidamente. La causa è ancora da chiarire, ma i medici hanno avviato subito la profilassi per prevenire eventuali rischi di contagio. La famiglia aveva portato la piccola in pronto socorso nel tardo mattino di martedì 17 febbraio 2026, dopo aver notato il peggioramento delle sue condizioni nel corso della notte.

Una corsa contro il tempo, iniziata nelle prime ore del mattino e conclusa nel modo più drammatico. Martedì 17 febbraio 2026 i genitori di una bambina si sono presentati nella tarda mattinata al pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale di Perugia, allarmati da un improvviso quadro febbrile comparso durante la notte. Una febbre alta, inattesa, che nel giro di poche ore ha cambiato il volto di una giornata qualunque, trasformandola in un incubo. La sintomatologia si è aggravata con una rapidità impressionante. I medici, valutate le condizioni cliniche della piccola paziente, hanno disposto il trasferimento immediato in Terapia Intensiva Neonatale, dove l’équipe sanitaria ha tentato ogni possibile intervento per stabilizzarla.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

