Febbre alta poi la corsa in ospedale | bimba di 13 mesi muore per meningite a Parma

Una bambina di 13 mesi è deceduta a Parma a causa di una meningite da pneumococco. La grave infezione ha provocato danni irreversibili al sistema nervoso centrale e al sistema cardiocircolatorio, portando a un triste epilogo. La notizia evidenzia l’importanza della prevenzione e della tempestività nella diagnosi di queste infezioni pediatriche.

Una bambina di 13 mesi è morta a Parma per una meningite da pneumococco che ha innescato conseguenze irreversibili sia sul sistema nervoso centrale sia su quello cardiocircolatorio. Cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Meningite, muore bambina di 13 mesi Leggi anche: Bimba di 2 anni con febbre alta dimessa, muore poco dopo a Belluno: disposta l’autopsia, medico indagato Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Azzurra Breda morta a 12 anni per polmonite fulminante, la Procura apre un'inchiesta; Influenza, somministrati 1,2 milioni di vaccini nel Lazio, +25 mila rispetto alla scorsa stagione; “Con questo sintomo di corsa in ospedale”. Influenza K, Bassetti lancia l’allarme. Febbre alta poi la corsa in ospedale: bimba di 13 mesi muore per meningite a Parma - Una bambina di 13 mesi è morta a Parma per una meningite da pneumococco che ha innescato conseguenze irreversibili sia sul sistema nervoso centrale sia ... fanpage.it

L’influenza K fa paura: boom di casi, Pronto Soccorso in tilt - Aumentano le polmoniti tra i più giovani, corre il ceppo H3N2. primachivasso.it

Influenza K e polmoniti, colpiti i neonati: febbre alta, curati con l’ossigeno, 300 bimbi al giorno in ospedale - Dal 29 dicembre al 1 gennaio, nell'ultimo scorcio del 2025, sono stati 25 i ricoveri con ventilazione ... fanpage.it

Influenza K e polmoniti colpiscono anche i neonati: febbre alta, complicanze respiratorie e oltre 300 accessi al giorno al Santobono. I medici lanciano l’allarme: il picco deve ancora arrivare - facebook.com facebook

Febbre alta, polmoniti e ricoveri: è allarme Influenza K x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.