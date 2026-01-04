italiana muore in vacanza alle canarie era stata dimessa due volte dal pronto soccorso

Una donna italiana è deceduta improvvisamente durante una vacanza alle Canarie, nel corso dei festeggiamenti di Capodanno. La vittima era stata dimessa due volte dal pronto soccorso prima dell’evento, rendendo ancora più complessa la ricostruzione delle cause. L’incidente solleva interrogativi sulla gestione sanitaria e sulla sequenza degli eventi che hanno portato al tragico esito. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze di questa morte improvvisa.

Una morte improvvisa e ancora tutta da chiarire, avvenuta lontano da casa durante una vacanza di Capodanno. Letizia Ciampi, 47 anni, fiorentina, è stata trovata senza vita venerdì mattina nella camera del bed & breakfast in cui alloggiava a Fuerteventura, nelle Canarie. La donna era partita da Pisa il 31 dicembre per trascorrere alcuni giorni sull'isola spagnola, dove l'attendeva un amico, come riporta "La Nazione". Poco dopo l'atterraggio, secondo quanto hanno riferito gli amici Patrizia e Davide, Letizia avrebbe iniziato ad accusare forti dolori al petto e difficoltà respiratorie. Per questo si sarebbe recata al pronto soccorso locale, dove, dopo alcuni accertamenti, i medici avrebbero parlato di un "accumulo di stress", dimettendola e consigliandole ulteriori controlli ai polmoni una volta rientrata in Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

