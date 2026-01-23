Bambina di 5 anni muore improvvisamente in casa a Crispiano | ‘Da giorni aveva mal di testa’ disposta autopsia

A Crispiano, in provincia di Taranto, una bambina di cinque anni è morta improvvisamente in casa. La famiglia aveva notato da alcuni giorni mal di testa persistente, ma la scomparsa ha comunque colto di sorpresa. La procura ha disposto un’autopsia per chiarire le cause di questa tragedia. La comunità si stringe nel dolore per la perdita di Irene, in un momento di grande sconcerto.

Una tragedia improvvisa, Crispiano sotto choc per la piccola Irene. Crispiano, in provincia di Taranto, si è svegliata oggi avvolta dal silenzio e dallo sgomento per la morte improvvisa di una bambina di soli cinque anni. La piccola si è spenta nella mattinata all’interno dell’abitazione in cui viveva con la famiglia, dopo un malore che non le ha lasciato scampo. Secondo le prime informazioni, nei giorni precedenti la bambina aveva manifestato forti mal di testa e una marcata inappetenza, sintomi che avevano destato crescente preoccupazione nei genitori. Con il peggiorare delle condizioni, la famiglia ha richiesto l’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

