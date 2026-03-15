Bilancio partecipativo si cambia | Due progetti premiati per Quartiere

Il Comune ha annunciato l’avvio della quinta edizione del Bilancio partecipativo con un budget di tre milioni di euro. Questa volta, sono stati premiati due progetti provenienti da Quartiere, che saranno realizzati con i fondi destinati al bilancio condiviso. La decisione riguarda specificamente le proposte presentate dai cittadini e selezionate tra diverse iniziative. La procedura si svolge secondo le regole stabilite dal Comune.

Il Comune mette in moto la quinta edizione del Bilancio partecipativo: confermato il budget di tre milioni di euro. Tra aprile e maggio si svolgerà un primo ciclo di laboratori di quartiere per raccogliere i bisogni territoriali, poi si passerà alla raccolta e definizione delle proposte, cui seguirà un lavoro di confronto con i tecnici comunali per verificarne la fattibilità tecnica ed economica. Dopo l’estate avrà luogo la pubblicazione delle proposte, e a ottobre è in agenda il voto digitale. Le idee vincitrici saranno poi oggetto dell’ultima fase, che prevede un percorso di coprogettazione. Previste con questa nuova edizione diverse novità: per ogni Quartiere ci saranno due progetti vincitori anziché uno, per un totale di dodici interventi su tutta la città, e 175mila euro per ciascun intervento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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