Durante la presentazione della Biennale di Venezia 2026, Salvini ha commentato la posizione del ministro Giuli sulla presenza degli artisti russi, affermando che non volerli rappresentare sarebbe un atteggiamento sciocco. La polemica riguarda la scelta di escludere alcuni artisti dall’evento e ha generato un dibattito tra i membri della maggioranza. La questione ha acceso nuovi scontri politici e ha attirato l’attenzione sui rapporti tra cultura e politica.

La Biennale di Venezia 2026 è al centro delle polemiche. Salvini apre un nuovo fronte di tensione nella maggioranza perché si schiera contro il ministro Giuli e difende la presenza degli artisti russi: "Arte e cultura devono unire". Il ministero della Cultura chiede documenti alla Fondazione Biennale Continua la polemica sulla possibile partecipazione dellaRussiaallaBiennale di Venezia 2026. Il dibattito si è riacceso dopo le dichiarazioni del vicepremier e leader della LegaMatteo Salvini,intervenuto durante un incontro per la promozione del Sì al referendum. Commentando la decisione del presidente degli Stati UnitiDonald Trumpdirevocare alcune sanzioni sul petrolio russo, Salvini ha fatto riferimento anche alla presenza russa alla Biennale, dichiarandosifavorevole. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Biennale, Salvini su Giuli: ‘Non volere artisti russi significa essere sciocchi’

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