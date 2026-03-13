Caso Biennale Giuli sfiducia la consigliera favorevole ai russi

Il ministro Alessandro Giuli ha espresso una sfiducia nei confronti di una consigliera che aveva mostrato supporto al Padiglione russo alla Biennale d'Arte di Venezia. La tensione politica sulle questioni legate alla partecipazione della Russia si mantiene elevata, alimentando discussioni tra le diverse parti coinvolte nell'organizzazione dell'evento. La vicenda si è sviluppata nel corso delle ultime ore, con confronti pubblici e dichiarazioni ufficiali.

Resta alta la tensione politica attorno al Padiglione russo alla Biennale d'Arte di Venezia. L'ultima mossa, ieri, è stata quella del ministro Alessandro Giuli (foto a sinistra). Traballa il componente del Cda della Biennale di Venezia designato dal ministero della Cultura: ovvero Tamara Gregoretti, giornalista e autrice televisiva. Giuli ha chiesto alla rappresentante del Mic nel Consiglio di amministrazione della Biennale di «rimettere il suo mandato essendo venuto meno il rapporto di fiducia». La Gregoretti, infatti, si era espressa a favore della riapertura del Padiglione russo.