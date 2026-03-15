Biennale | 2 milioni a rischio il Ministero chiede

Il Ministero della Cultura ha annunciato che circa 2 milioni di euro sono a rischio di non essere erogati alla Fondazione Biennale di Venezia. La comunicazione è arrivata in vista della scadenza del 15 marzo 2026, quando si è verificato uno scontro tra le due istituzioni. La disputa ha raggiunto un livello di forte tensione istituzionale, con i tempi che si stringono.

Il 15 marzo 2026 alle ore 01:37, lo scontro tra il Ministero della Cultura e la Fondazione Biennale di Venezia raggiunge un picco di tensione istituzionale. Il Ministro Giuli ha richiesto le dimissioni di Tamara Gregoretti dal Consiglio Direttivo, contestando la mancata comunicazione sulla partecipazione russa alla 61esima Esposizione Internazionale d’Arte. Parallelamente, il Ministero ha chiesto con urgenza i documenti relativi agli assetti organizzativi del Padiglione russo per verificarne la compatibilità con le sanzioni vigenti. La questione non è solo burocratica ma tocca il cuore dell’impatto economico e sociale dell’evento a Venezia. La Commissione Europea ha già minacciato il ritiro di un finanziamento pari a 2 milioni di euro se la presenza russa non verrà bloccata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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