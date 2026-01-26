Metal detector a scuola Piantedosi | Prima i dirigenti li rifiutavano oggi li invocano per la sicurezza degli istituti Stiamo preparando direttiva con Valditara

Il ministro dell’Interno Piantedosi e il ministro dell’Istruzione Valditara stanno lavorando a una direttiva condivisa sull’impiego dei metal detector nelle scuole. Dopo un passato di resistenze, ora gli istituti li richiedono per garantire maggiore sicurezza agli studenti e al personale. La nuova normativa intende regolamentare l’uso di questi dispositivi, contribuendo a creare ambienti scolastici più sicuri e controllati.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara stanno elaborando una direttiva congiunta sull’uso dei metal detector nelle scuole. Il documento sarà rivolto ai prefetti e ai dirigenti scolastici per regolare i controlli nelle zone a maggiore rischio. Piantedosi ha illustrato l’iniziativa durante la presentazione del libro “Dalla parte delle divise”, scritto con Annalisa Chirico, a Roma. Il ministro dell’Interno ha spiegato che la proposta risponde alle richieste del mondo della scuola di contrastare la diffusione di armi da taglio tra gli studenti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su metal detector

Il ministro Valditara ha annunciato l’installazione di metal detector nelle scuole considerate a rischio, lasciando ai dirigenti scolastici la decisione finale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su metal detector

Argomenti discussi: Metal detector a scuola, dai varchi mobili alle bacchette: le tipologie e come funzionano; Metal detector a scuola? Irrealizzabile. Dal tempo per i controlli alle zone scoperte, la…; Metal detector nelle scuole, come negli USA e nel Regno unito. Favorevoli e contrari, il dibattito; Nella scuola di Napoli dove si usa il metal detector. Troppe armi, qui è necessario.

Metal detector a scuola, Valditara: Garanzia per giovani e docenti. Pacchetto sicurezza in Cdm a febbraioIl ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara continua la sua crociata a favore dell’installazione, assolutamente volontaria e da valutare caso per caso, di metal detector nelle scuole ... tecnicadellascuola.it

Il metal detector per bloccare i coltelli a scuola, i presidi: «Non basta reprimere, serve educare alle emozioni»I dubbi dei dirigenti degli istituti bolognesi dopo la proposta del ministro Valditara. Fiorini (Mattei): «Spesso le armi le troviamo in giardino». Orti (Belluzzi-Fioravanti): «Può essere utile, ne pa ... corrieredibologna.corriere.it

Unità cinofile e metal detector impiegati tra istituti scolastici e luoghi di ritrovo dei giovani: nessun oggetto o sostanza rinvenuti. - facebook.com facebook

Il metal detector per bloccare i coltelli a scuola, i presidi: «Non basta reprimere, serve educare alle emozioni» x.com