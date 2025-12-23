Fabio Anobile ancora a processo per truffa ma è irreperibile da oltre un anno | il caso si riaprirà solo se verrà trovato

Sentenza di “non doversi procedere”. Così si è concluso l’ennesimo processo a carico di Fabio Anobile. Il 32enne, noto campione paralimpico di ciclismo, come riportato da Fanpage era accusato di aver truffato un uomo, intascando 8mila euro senza consegnargli i due orologi promessi. Ma Anobile è irreperibile dal 18 gennaio 2024, anche per il Comune di Cantù (in provincia di Como), dove ha vissuto per un lungo periodo della sua vita. L’appartamento in cui viveva in via Francesco Baracca, infatti, risulta non abitato e il suo nome non appare né sul citofono né sulla buca delle lettere. Il processo nei suoi confronti potrà essere riaperto solo nel caso in cui venga ritrovato entro il 17 ottobre 2034. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

