Biathlon deludono Vittozzi Hofer nella singlie mixed a Otepää Norvegia trionfante

A Otepää, in Estonia, si sono svolte le gare di singole miste della tappa di coppa del mondo di biathlon 2025-2026, con condizioni meteo difficili. Durante l'evento, Vittoria Vittozzi e Lukas Hofer hanno ottenuto risultati deludenti, mentre la vittoria è andata alla squadra norvegese. La competizione ha visto diverse difficoltà per gli atleti italiani e un successo netto per i norvegesi.

Condizioni complicate a Otepää (Estonia), penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi che l’anno venturo assegneranno i titoli mondiali, il vento è stato grande protagonista e, nella single mixed relay, le coppie in gara hanno dovuto adattarsi a variabili tutt’altro che semplici. In una prova dai contorni quasi folli per i numerosi errori al poligono, la Norvegia ha impartito una vera e propria lezione a tutti. Il duo formato da Sturla Holm Laegreid e Karoline Offigstad Knotten si è imposto con l’utilizzo di otto ricariche, precedendo la Svezia — autrice di un incredibile 3+13 nelle serie di tiro — con un ritardo di 1’38?1, e la Finlandia (1+15) a 1’45?7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Biathlon, deludono Vittozzi/Hofer nella singlie mixed a Otepää. Norvegia trionfante Articoli correlati LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia punta tutto su Hofer e VittozziCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva di competizioni dalla... Biathlon, Lukas Hofer sfiora la top ten nella sprint di Otepää vinta da LaegreidSi apre l’ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: ad Otepää (Estonia) la 10 km sprint maschile premia il norvegese Sturla Holm... Una selezione di notizie su Biathlon deludono Vittozzi Hofer nella... Biathlon, deludono Vittozzi/Hofer nella singlie mixed a Otepää. Norvegia trionfanteCondizioni complicate a Otepää (Estonia), penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi che l’anno venturo assegneranno i titoli mondiali, il vento è stato grande ... oasport.it Biathlon, Vittozzi domina e centra la prima vittoria dopo la medaglia olimpicaLisa si ripete dopo l'oro Olimpico e vince l'inseguimento in Estonia. Tra gli uomini non tradisce Laegreid, Hofer settimo. Ecco i risultati di oggi nella Coppa del Mondo di biathlon ... msn.com