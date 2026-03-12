Biathlon Lukas Hofer sfiora la top ten nella sprint di Otepää vinta da Laegreid

Nell’ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, a Otepää in Estonia, il norvegese Sturla Holm Laegreid ha vinto la gara di sprint maschile sui 10 km, davanti a Emilien Jacquelin e Philipp Nawrath. Lukas Hofer si è piazzato vicino alla top ten. La competizione ha visto protagonisti atleti di diverse nazionalità in una giornata di gara intensa.

Si apre l’ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: ad Otepää (Estonia) la 10 km sprint maschile premia il norvegese Sturla Holm Laegreid, che si impone davanti al transalpino Emilien Jacquelin ed al tedesco Philipp Nawrath. In casa Italia il migliore degli azzurri è Lukas Hofer, 13°, ma si comporta egregiamente anche Christoph Pircher, 30°. A punti anche Patrick Braunhofer, 37°, mentre Nicola Romanin non centra la top 40 ma prenderà parte alla pursuit di sabato avendo chiuso 52°. I primi 5 trovano tutti lo zero al poligono: successo per il norvegese Sturla Holm Laegreid, che chiude con il crono di 23’28?5 e si impone davanti al transalpino Emilien Jacquelin, secondo a 10?7, ed al tedesco Philipp Nawrath, terzo a 17?8. 🔗 Leggi su Oasport.it

