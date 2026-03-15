Bergamotto di Reggio Calabria un altro ricorso rallenta il cammino dell' Igp verso il sì di Bruxelles

Lo scontro sul bergamotto di Reggio Calabria continua a coinvolgere le autorità italiane e la Commissione europea. Nonostante il Ministero delle politiche agricole abbia respinto tutte le opposizioni e inviato la richiesta di registrazione Igp, un nuovo ricorso ha rallentato il processo di approvazione. La vicenda rimane aperta, con il percorso verso il riconoscimento ancora in fase di definizione.

La nuova iniziativa vuole contrastare proprio gli atti della richiesta di registrazione alla commissione europea, inoltrata a febbraio; intanto è stata rinviata la sentenza dei ricorsi ancora pendenti al Tar Non si ferma lo scontro sul bergamotto di Reggio Calabria. Nonostante il Masaf abbia respinto tutte le opposizioni al riconoscimento del marchio Igp (indicazione geografica protetta), trasmettendo la richiesta di registrazione alla commissione europea, continuano a pesare sulla conclusione dell'iter i ricorsi amministrativi ancora pendenti. I promotori sono il consorzio di tutela del bergamotto reggino (che ha ottenuto la Dop per l'olio essenziale e vuole estenderla al frutto) e la società agricola Fratelli Foti, che stanno combattendo l'Igp a colpi di carte bollate. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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