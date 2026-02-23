Scontro tra quattro auto sulla Anticolana marito e moglie morti sul colpo | gravissima la figlia

Un incidente sulla via Anticolana ad Anagni ha causato due vittime e una ferita grave. Un'auto ha perso il controllo, provocando lo scontro tra quattro veicoli. Tra i deceduti ci sono marito e moglie, mentre la loro figlia è rimasta gravemente ferita. Testimoni riferiscono che il traffico era intenso al momento. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi dei carabinieri. La dinamica resta da chiarire.

