Scontro tra quattro auto vicino Cassino | morti due coniugi

Un incidente tra quattro auto sulla via Anticolana ha causato la morte di due coniugi di Piglio. La collisione si è verificata nel pomeriggio e ha coinvolto veicoli che viaggiavano in entrambe le direzioni. I soccorsi sono arrivati subito, ma purtroppo i due pensionati non sono sopravvissuti alle ferite riportate. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e rilievi. La dinamica resta da chiarire.

Una coppia di pensionati residente a Piglio ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in un grave incidente stradale avvenuto lungo la via Anticolana, nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Anagni. Lo scontro, che ha coinvolto quattro veicoli, si è verificato all’altezza del chilometro 4, in località Ranuccio, nei pressi del bivio per San Filippo. A bordo di una Fiat Grande Punto viaggiavano Giovanni Celletti, 82 anni, e la moglie Vincenza Saccucci, 78 anni. Per entrambi non c’è stato nulla da fare. Con loro si trovava anche la figlia 56enne, rimasta ferita a una gamba e trasportata in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma: le sue condizioni non destano preoccupazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

