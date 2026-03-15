Bergamo scontro tra 4 auto | 2 morti bambini tra i feriti

A Caravaggio, in provincia di Bergamo, quattro auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale che ha causato due morti e diversi feriti, tra cui bambini. In seguito allo scontro, un’auto è finita nel canale che corre lungo la strada. Le vittime sono un uomo di 38 anni e una donna di 73 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.

Un grave sinistro stradale che ha coinvolto 4 auto e in tutto 10 persone a Caravaggio. Un’auto è precipitata nel canale che fiancheggia la strada, provocando la morte di un uomo di 38 anni e di una donna di 73. Sul veicolo erano presenti anche le figlie piccole dell’uomo che sono rimaste ferite. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine Un grave incidente dal bilancio tragico si è verificato verso l’ora di pranzo nel bergamasco, precisamente nei pressi di Caravaggio, comune in provincia di Bergamo.Due persone hanno perso la vita nel tragico scontroche, secondo le ricostruzioni, ha coinvolto quattro auto poco dopo le 12:30. L’impatto è avvenuto sulla strada provinciale Rivoltana nei pressi di un ristorante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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