Ponte San Giovanni c' è il progetto per la riapertura e nuova pavimentazione del parcheggio di via Catanelli

A Ponte San Giovanni, il parcheggio di via Catanelli sarà riqualificato con una nuova pavimentazione. L’amministrazione comunale ha avviato un progetto di riqualificazione, in risposta alle richieste dei consiglieri Edoardo Gentili e Augusto Peltristo di Forza Italia, che hanno sollevato dubbi sui tempi e le modalità di intervento. L’intervento mira a garantire un miglioramento della sicurezza e della fruibilità dell’area per cittadini e utenti.

"Quali sono i tempi e le modalità di ripristino della pavimentazione del parcheggio di via Catanelli a Ponte San Giovanni, di proprietà dell'amministrazione comunale": lo hanno chiesto in un'interpellanza i consiglieri Edoardo Gentili e Augusto Peltristo (Forza Italia), che hanno denunciato i.

