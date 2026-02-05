Questa mattina, il primo gruppo di palestinesi è tornato a Gaza attraverso il valico di Rafah, ora aperto dopo settimane di chiusura. Sono arrivati all’ospedale Nasser di Khan Younis, portando con sé testimonianze di chi ha lasciato il territorio e di chi ora cerca di rientrare. La riapertura del confine ha dato una prima possibilità di movimento, anche se le condizioni restano difficili per molti.

(LaPresse) – L’ultimo gruppo di palestinesi rientrati a Gaza è arrivato all’ospedale Nasser di Khan Younis all’alba di giovedì, dopo la riapertura del valico di Rafah con l’Egitto. Le persone sono giunte a bordo di un autobus scortato da veicoli delle Nazioni Unite, accolte da parenti in attesa da ore. “Un viaggio di sofferenza: stare lontani da casa è difficile e logorante», ha raccontato Seham Omran, una delle persone rientrate. Il valico è stato riaperto lunedì per un transito limitato, salutato come un passo avanti per la fragile tregua. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, primi rientri dopo la riapertura di Rafah: le testimonianze

Approfondimenti su Rafah Valico

Stamattina, il primo gruppo di palestinesi torna nella Striscia di Gaza dall’Egitto.

Questa mattina un nuovo gruppo di persone di Gaza ha lasciato Khan Younis per motivi medici.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Rafah Valico

Argomenti discussi: Gaza, primi rientri dopo la riapertura del valico di Rafah; Un valico-prigione: al rientro a Gaza abusi, minacce e furti; Gaza, appello di oltre 400 ex ministri e ambasciatori dell'Ue per azioni concrete in Palestina; Riaperto il valico di Rafah, i primi palestinesi tornano nella Striscia.

Gaza, primi rientri dopo la riapertura del valico di RafahAlcuni palestinesi sono rientrati a Gaza e sono stati accompagnati all’ospedale Nasser di Khan Younis dopo la riapertura del valico di Rafah. Due autobus, scortati da veicoli delle Nazioni Unite, hann ... tg24.sky.it

Gaza: Israele riapre al traffico pedonale il valico di Rafah, ma gli ingressi sono limitati«L'apertura del valico di Rafah rappresenta un passo concreto e positivo nel piano di pace» per il Medio Oriente. Lo ha sottolineato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e l ... italiaoggi.it

Gaza, riapre il valico di Rafah: i primi pazienti palestinesi diretti in Egitto facebook