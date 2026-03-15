Il governo federale tedesco ha annunciato che sarà vietato fare benzina in determinate circostanze. La decisione fa parte di un'ampia iniziativa legislativa volta a ridurre le oscillazioni dei prezzi energetici e a proteggere il portafoglio dei cittadini. La misura entrerà in vigore nei prossimi mesi e riguarda specifici aspetti della distribuzione e dell’utilizzo dei carburanti.

Il governo federale tedesco ha intrapreso una iniziativa legislativa di ampio respiro per contrastare le fluttuazioni selvagge dei prezzi energetici e tutelare il potere d’acquisto dei cittadini. Questa decisione nasce dalla necessità impellente di gestire le ricadute economiche derivanti dal conflitto in Iran, che ha destabilizzato i mercati internazionali del greggio provocando una forte volatilità alla pompa. L’intervento mira a stabilizzare il mercato interno attraverso una regolamentazione rigida che limita la libertà di manovra dei distributori, imponendo un ritmo di aggiornamento dei listini molto più lento e prevedibile rispetto al passato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Benzina, il Governo ha deciso: “Sarà vietato farlo”

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