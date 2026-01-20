cosa ha deciso il governo sul nuovo pacchetto sicurezza

Durante la riunione di oggi a Palazzo Chigi, il governo ha esaminato il nuovo decreto sulla sicurezza. La discussione ha coinvolto i principali membri dell'esecutivo, tra cui la presidente Giorgia Meloni, i vicepremier e i ministri competenti, per definire le future misure in materia di sicurezza e immigrazione. La decisione rappresenta un passo importante nell'agenda politica del governo, con l’obiettivo di rafforzare il controllo del territorio e garantire maggiore tutela per i cittadini.

Il decreto Sicurezza sbarca sul tavolo della riunione di governo che questo pomeriggio si è tenuta una a Palazzo Chigi a cui hanno partecipato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, e diversi ministri tra cui quelli di Interno, Difesa e Giustizia, ovvero Matteo Piantedosi, Guido Crosetto e Carlo Nordio, insieme il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il nuovo pacchetto sicurezza, tuttavia, non è stato inserito nell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri che si è poi svolto poche ore più tardi. Lo stesso leader della Lega, da sempre molto attento alla questione, ha confermato il rinvio alla prossima settimana: " Io penso che siano norme assolutamente di buon senso, condivise e richieste dalle associazioni, dalle famiglie ", ha specificato Salvini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Scudo penale per gli agenti e più espulsioni, cosa c’è nel nuovo pacchetto Sicurezza del governoIl nuovo pacchetto Sicurezza del governo introduce misure volte a rafforzare le procedure di espulsione, regolamentare i ricongiungimenti familiari e tutelare i minori stranieri non accompagnati.

Sicurezza, espulsioni più facili. Il governo lavora a un nuovo pacchetto modello CaivanoIl governo italiano sta sviluppando un nuovo pacchetto di sicurezza, con l’obiettivo di semplificare le procedure di espulsione e ampliare il modello Caivano.

