Biglietti dei treni prezzi dinamici come per gli aerei | compra prima e risparmi
Dal 1° gennaio 2026, alcuni treni ad alta velocità Trenitalia adotteranno un sistema di prezzi dinamici, simile a quello delle compagnie aeree. Questo metodo permette di risparmiare acquistando i biglietti in anticipo, poiché i prezzi variano in base alla domanda e alla disponibilità. La novità riguarda principalmente le Frecce, offrendo ai viaggiatori maggiori opportunità di pianificare e ottimizzare i costi dei propri spostamenti ferroviari.
Dal 1° gennaio 2026 per viaggiare su alcuni treni si paga un biglietto dal prezzo dinamico. Sulle Frecce Trenitalia è entrato a regime il sistema di pricing dinamico sull’alta velocità ferroviaria, un meccanismo da sempre utilizzato nel trasporto aereo. Biglietto dinamico, treni coinvolti ed esclusioni. La regola è semplice: prima si acquista, meno si paga. Il costo del biglietto, cioè, non dipende più soltanto dalla tariffa scelta o dalla presenza di offerte promozionali, ma soprattutto dal rapporto tra domanda e offerta in un determinato momento. In ossequio alla legge di mercato, più cresce la richiesta, più sale il prezzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
