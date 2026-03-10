Prima della partita tra Benevento e Foggia, si discuteva molto sull’atmosfera che si sarebbe vissuta allo stadio Vigorito, con l’obiettivo di riempire il pubblico. La squadra, l’allenatore e la società sono stati più volte al centro dell’attenzione per le ultime vicende, mentre il risultato del match ha mantenuto viva l’attenzione dei tifosi. La situazione in classifica e gli episodi recenti hanno contribuito a mantenere alta la tensione.

Tempo di lettura: 2 minuti Non bastasse la mancata esclusione del Trapani che ha impedito al Catania di guadagnare due punti sul Benevento, ci si è messo anche lo scialbo 0-0 degli etnei con la Casertana (LEGGI QUI) a fare schizzare alle stelle l’asticella dell’entusiasmo sulla sponda giallorossa. Ok la scaramanzia, va bene anche “non dire gatto se non lo hai nel sacco (come diceva il Trap)” ma l’agognato ritorno in serie B é davvero ad un passo. I numeri? Il Benevento è a +12 sul Catania quando in palio ci sono appena altri 21 punti. Anzi, il realtà il vantaggio sale a 13 se consideriamo che in caso di arrivo alla stessa quota la seconda discriminante (gli scontri diretti sono pari, 1-0 e 1-2) é la differenza reti generale che vede la Strega nettamente in vantaggio (+16) e di fatto irraggiungibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Verso Benevento-Foggia: squadra, allenatore e società meritano un “Vigorito” stracolmo

Articoli correlati

Castelvenere ospite del Benevento Calcio al “Vigorito” per l’ultima gara casalinga“È il riconoscimento – aggiunge il vice sindaco Raffaele Simone con delega allo Sport – all’attaccamento ai colori giallorossi dei nostri...

Leggi anche: Lega Pro girone C 20esima giornata Benevento vs Crotone lunedi stadio Vigorito ore 20:30

Off Side Foggia-Benevento, le interviste ai protagonisti

Una selezione di notizie su Verso Benevento Foggia squadra...

Discussioni sull' argomento Benevento-Foggia, da lunedì pomeriggio al via la prevendita; Allo 'Zac' fanno festa tutti, anche il Potenza: per il Foggia arriva il nono k.o. di fila - FoggiaToday; Serie C, risultati e classifica della 30° giornata: il Benevento batte il Catania e sogna la Serie B. Cade ancora la Salernitana; Benevento e Catania alla resa dei conti: quanto manca al traguardo?.

Benevento, Accrocca verso Assisi: «Ho amato il Sannio, bisogna fare squadra»Un saluto sentito, quello rivolto dal vescovo Felice Accrocca ai giornalisti sanniti prima del suo trasferimento ad Assisi. L'incontro si è svolto in un clima all'insegna della semplicità nel salone ... ilmattino.it

Il #Benevento corre verso la #SerieB: Sorrento battuto e #Catania sempre più lontano #SerieC - facebook.com facebook