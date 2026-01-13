Dimensionamento scolastico allarme aree interne in Umbria Proietti avverte | Con meno presidi si spopoleranno ancora di più

Il dimensionamento scolastico in Umbria solleva preoccupazioni riguardo alle aree interne, con l’allarme di Proietti che segnala un possibile spopolamento più accentuato. La Regione ha annunciato il ricorso contro il piano di tagli alle autonomie, attuato tramite organi regionali. La questione evidenzia le sfide di garantire servizi educativi adeguati e sostenibili in zone a rischio di impoverimento demografico.

La Regione Umbria annuncia il ricorso contro il piano di dimensionamento scolastico che prevede ulteriori tagli alle autonomie, ora affidati d'ufficio agli organi regionali. La presidente Stefania Proietti denuncia il grave danno per le aree interne a rischio spopolamento, contestando la logica dei tagli lineari imposti dagli obiettivi del PNRR.

Dimensionamento, è scontro totale: la Toscana rischia il commissariamento per aver difeso le scuole, FLC CGIL all’attacco: “Manovra vendicativa e ipotesi inaccettabile” - La FLC CGIL denuncia il possibile commissariamento della Regione Toscana per essersi opposta al dimensionamento scolastico, contestando un errore ministeriale nel conteggio di 8. orizzontescuola.it

Governo commissaria Umbria e altre tre Regioni: “Mancano i piani di dimensionamento scolastico” - Romagna, Umbria e Sardegna (tutte e quattro governate dal centrosinistra) per non aver ... fanpage.it

Oggi il Cdm ha deliberato il commissariamento di Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna (tutte e quattro governate dal centrosinistra) per non aver adottato i piani di dimensionamento scolastico Una decisione fortemente contestata dalle Regioni coin - facebook.com facebook

Governo commissaria E-R su dimensionamento scolastico, Regione contesta. De Pascale, 'più virtuosi dei parametri. difendere la scuola pubblica è una scelta morale' #ANSA x.com

