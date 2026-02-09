Taratata anticipazioni stasera 9 febbraio 2026 | gli ospiti della prima puntata da Giorgia ad Emma ad Antonacci tutte le esibizioni e i duetti
Questa sera in prima serata su Canale 5 torna Taratata, lo storico show musicale che porta sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo alcuni tra i nomi più amati della musica italiana. La prima puntata, in onda lunedì 9 febbraio 2026, propone esibizioni di Giorgia, Emma e Antonacci, con duetti e performance live che promettono di coinvolgere il pubblico.
In onda stasera, lunedì 9 febbraio 2026 in prima serata, Taratata porta sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo alcuni tra i nomi più amati della musica italiana La musica italiana torna protagonista in prima serata con Taratata, lo storico show musicale riproposto da Canale 5 e condotto.
Taratata con Paolo Bonolis, stasera 9 febbraio: gli ospiti della prima puntata
Questa sera su Canale 5 torna “Taratata” con Paolo Bonolis alla guida.
“Taratata” con Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue, Max Pezzali – La scaletta e tutti i duetti
Domani sera torna su Canale 5 “Taratata”, il programma musicale che ha fatto la storia in Francia e ora arriva anche in Italia.
Argomenti discussi: Programmi TV 9 febbraio 2026: cosa vedere stasera; Mediaset, le novità di febbraio 2026: Paolo Bonolis promosso e Maria De Filippi spaventa Carlo Conti; Taratata, con Paolo Bonolis, su Canale 5. Il cast; Guida Tv lunedì 9 febbraio 2026: cosa vedere stasera in tv.
