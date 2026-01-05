Perché Gasperini a Roma viene tanto osannato? Ranieri più o meno con la stessa squadra aveva dieci punti in più

La discussione su Gasperini alla Roma si concentra spesso sulle percezioni e sui risultati. Nonostante l’analisi dei punti e delle performance, resta interessante capire perché l’allenatore venga così tanto apprezzato, anche in confronto a figure come Ranieri, che aveva una squadra simile ma con alcuni punti in più. Tony Damascelli ha evidenziato come le valutazioni possano andare oltre i numeri, riflettendo un’attenzione più ampia sulla gestione e sul progetto tecnico.

Tony Damascelli, come spesso gli capita, ha centrato il punto: perché Gasperini viene tanto osannato? Non l'ha scritta proprio così ( l'ha scritta così: la Roma dei 7 re ha anche 7 scon­fitte ma nes­suno toc­chi l'impe­ra­tore in pan­china ) ma il senso è quello. La Roma a Bergamo ha subito la settima sconfitta in campionato su diciotto partite (quattro partite perse nelle ultime sei). Eppure sembra sempre che il Gasp sia facendo miracoli. Chi scrive, ha un figlio romanista che candidamente qualche settimana, al padre che gli spiegava che la Roma avesse zero chance di vincere il campionato, rispondeva: "papà ma lo scorso anno nel girone di ritorno la Roma di Ranieri ha fatto più punti di tutti (46 per la precisione, contro i 40 dell'Inter e i 38 del Napoli), in estate non ha venduto pezzi grossi, fatta eccezione forse solo per Paredes (discreto giocatore), e allora perché non potrebbe lottare per lo scudetto?" Effettivamente la domanda ha un suo fondamento.

