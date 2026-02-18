Meteo Latina allerta arancione per i venti forti Attenzione anche per le piogge

Il maltempo torna a colpire Latina a causa di venti forti che scuotono la regione. La tregua delle scorse settimane si interrompe con raffiche che superano i 70 kmh e piogge intense in arrivo. Le autorità hanno emanato un’allerta arancione per il rischio di danni alle strutture e cadute di alberi. Le scuole sono state avvisate di eventuali chiusure e le squadre di emergenza stanno monitorando le zone più a rischio. La situazione resta sotto stretta osservazione nelle prossime ore.

Diramato dalla protezione civile regionale l’avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di giovedì 19 febbraio. Allerta gialla per le precipitazioni, anche a rischio di rovescio o temporale E’ finita la tregua dal maltempo. Nella provincia di Latina, come anche in buona parte del Lazio, è previsto il ritorno della pioggia e l’attenzione è alta soprattutto per il vento. Nelle scorse ore infatti la protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse valida per la giornata di giovedì 19 febbraio. Nello specifico, nel documento si riporta che dal mattino del 19 febbraio, e per le successive 12-18 ore, si prevedono sul Lazio “venti forti dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali, con raffiche di burrasca sui settori costieri e rinforzi fino a burrasca forte o tempesta lungo la dorsale appenninica”.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Puglia, allerta meteo arancione: forti temporali e venti colpiranno Bari e provincia per le prossime 10 ore.Una tempesta si è abbattuta su Bari e la sua provincia, provocando l’attivazione dell’allerta arancione.

