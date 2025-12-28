Gaza le piogge allagano le tende e i rifugi degli sfollati a Khan Younis

Le recenti piogge a Gaza hanno causato allagamenti nei campi di sfollati a Khan Younis, con pozzanghere profonde fino alle caviglie. Le condizioni delle tende e dei rifugi sono state compromesse, evidenziando le difficili situazioni affrontate dalla popolazione durante questo periodo. La situazione richiede attenzione e interventi per alleviare le conseguenze delle precipitazioni sulle comunità vulnerabili.

Le forti piogge cadute a Gaza nel periodo natalizio hanno formato pozzanghere alte fino alle caviglie in un campo per sfollati palestinesi a Khan Younis. Molte tende sono andate praticamente distrutte. La gente è costretta a muoversi nell'acqua gelida e sporca. Il Ministero della Salute di Gaza ha affermato che decine di persone, tra cui un neonato di due settimane, sono morte per ipotermia o a causa dei crolli di case danneggiate dalla guerra, dovuti alle intemperie.

