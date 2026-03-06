Paralimpiadi festa e boicottaggi Bebe Vio l’ultima tedofora

A Verona, nell’Arena, si sono svolte le celebrazioni di apertura delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026, con la partecipazione del presidente della Repubblica e della presidente del Consiglio. Bebe Vio ha portato la fiaccola come ultima tedofora, mentre nella stessa giornata si sono registrati boicottaggi e manifestazioni di protesta. L’evento ha coinvolto atleti, autorità e pubblico, creando un’atmosfera di grande partecipazione.

Il cielo stellato di Verona nel meraviglioso palcoscenico dell’Arena ha accolto le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 aperte dal presidente Sergio Mattarella presente all’evento a fianco della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Numeri ridotti e polemiche diplomatiche, ma anche magnifiche scenografie. Delle 55 nazioni partecipanti, solo 29 hanno sfilato con i propri atleti sul red carpet dell’Arena, con volontari al posto dei portabandiera. Il comitato organizzatore ha voluto giustificare le molte assenze con gli impegni degli atleti su campi di gara lontano da Verona ma alla base del boicottaggio ci sono motivi politici. Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Ucraina hanno scelto di non partecipare alla parata per protestare contro la decisione di ammettere atleti russi e bielorussi con inni e bandiere. 🔗 Leggi su Panorama.it

