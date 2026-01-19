Il ruolo di Toyota i motori Ferrari baby Bearman | ecco la Haas per il Mondiale 2026

La Haas ha presentato la VF-26 per il Mondiale 2026, con un nuovo logo GR. Il team, guidato dal Team Principal Komatsu, ha sottolineato l’impegno notevole profuso nella preparazione della vettura. La collaborazione con Toyota e i motori Ferrari rappresenta un elemento chiave per la stagione imminente. Tra innovazioni e strategie, la squadra si prepara ad affrontare il campionato con un progetto rinnovato e ambizioso.

È una Haas sempre più Toyota quella che ha preso vita oggi con la presentazione della livrea ufficiale della VF-26, la monoposto che vedremo in pista per la stagione 2026 della scuderia statunitense in Formula 1. Non è infatti passato inosservato, agli occhi degli appassionati, il grande logo GR sul cofano motore della vettura, sigla del reparto sportivo Gazoo Racing della casa giapponese. Un evidente simbolo dell'impegno sempre più grande di Toyota in Formula 1, da quest'anno title sponsor della scuderia, ancora però lontana da un eventuale ritorno nella massima serie nel ruolo di costruttore.

