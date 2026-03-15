Bcc si candida il medico Brandoni | Serve un cambio di passo

È iniziata la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Banca di credito cooperativo di Recanati e Colmurano. Tra i candidati figura il medico Brandoni, che ha dichiarato la necessità di un cambio di passo. La consultazione coinvolge i soci e si svolge in vista delle prossime elezioni per la gestione dell’istituto.

È già iniziata la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Banca di credito cooperativo di Recanati e Colmurano. I soci saranno chiamati al voto a metà aprile per scegliere chi guiderà la banca nei prossimi anni. Tra i candidati ci sono il presidente attuale, l’avvocato Gerardo Pizzirusso, e il medico recanatese Gabriele Brandoni (nella foto). Nel presentare la propria candidatura, Brandoni ha sottolineato l’esigenza di riportare la banca a una maggiore vicinanza con soci e clienti. "C’è bisogno di un cambiamento – afferma Brandoni –: più presenza, più servizi, cortesia, trasparenza e attenzione. La banca deve essere davvero vicina a soci e clienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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