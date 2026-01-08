Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom, esprime la sua preoccupazione riguardo alla tragica scomparsa del capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso in stazione. Con un appello per un cambiamento di approccio, Tonelli sottolinea la necessità di interventi concreti per garantire maggiore sicurezza e prevenzione, affinché episodi simili non si ripetano. Un richiamo alla responsabilità collettiva e alle autorità competenti per affrontare con serietà questa problematica.

"Non si può morire così". Lo ripete più volte Giancarlo Tonelli, direttore generale Ascom, parlando del capotreno Alessandro Ambrosio ucciso nell’area della stazione. Con lui, increduli, preoccupati e anche un po’ arrabbiati, i commercianti della stazione ferroviaria e delle zone limitrofe, che da tempo denunciano la situazione difficile in cui versa tutta la zona. Tonelli, il problema non è solo legato alla stazione. Ma riguarda una zona più ampia che va verso piazza XX Settembre da una parte e verso la Bolognina dall’altra. "Certo. Il ragionamento da fare riguarda una zona più ampia. Con una prima considerazione: non si può morire così. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ascom, l'appello di Tonelli: "Non si può morire così. Serve un cambio di passo"

Tram in Riva Reno, Tonelli: "Ascom va in cantiere e schiera due sentinelle" - Bologna, 9 marzo 2024 – Il ‘cantierone’ del tram in via Riva di Reno coinvolgerà centinaia di attività. ilrestodelcarlino.it

Ascom e il rilancio della zona. Tonelli: "Troppe incertezze. In arrivo nuovi pacchetti turistici" - Se ne fa portavoce Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom Bologna, che, oltre al "rammarico per i 5 milioni del Pnrr sfumati", ... msn.com

L’appello del presidente Ascom alla politica nazionale: «Servono fondi cospicui e strutturali per sostenere queste attività. Addio a veri baluardi sociali» - facebook.com facebook