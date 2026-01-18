Ravenna Con il Bra serve un cambio di passo
Il Ravenna si prepara ad affrontare il Bra nella terza giornata di ritorno, con la partita prevista oggi pomeriggio al ‘Sivori’ di Sestri Levante, con inizio alle 17. Una sfida importante per entrambe le squadre, che cercano continuità e punti preziosi in questa fase del campionato.
Per la terza giornata di ritorno, il Ravenna torna in campo oggi pomeriggio al ‘Sivori’ di Sestri Levante per affrontare il Bra (fischio d’inizio alle 17.30; arbitro Viapiana di Catanzaro; diretta a pagamento su Sky). La formazione piemontese, una delle 6 matricole del girone B assieme a Ravenna, Forlì, Livorno, Guidonia e Samb, ha dovuto scegliere un impianto distante 200 km, poiché il proprio era inadeguato per il professionismo. Il Ravenna – 1 punto nelle ultime 3 giornate, che diventano 9 nelle ultime 7 – arriva a questo match con l’obiettivo di cambiare l’inerzia negativa per riprendere la marcia verso la vetta, distante ora 4 lunghezze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
