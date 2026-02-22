basket tortona non smette di stupire batte la virtus bologna e vola in finale della coppa italia 2026

La vittoria di Tortona contro Bologna deriva dalla difesa aggressiva e da una prestazione offensiva brillante. La squadra ha sfruttato al massimo le occasioni in contropiede, sorprendendo gli avversari più quotati. Con questa vittoria, Tortona conquista la finale della Coppa Italia 2026, che si terrà domani sera. I giocatori festeggiano con entusiasmo, determinati a portare a casa il trofeo. La sfida contro Milano si avvicina rapidamente.

La Bertram Derthona Tortona batte a sorpresa la Virtus Olidata Bologna e si regala la finale della Final Eight Coppa Italia 2026, in programma domani contro l’Olimpia Milano. Al termine di un match quasi perfetto, Derthona ha avuto la meglio sui felsinei per 84-78, alzando il livello nella ripresa e sorprendendo le V-Nere che non riescono a sfatare il tabù della Coppa Tricolore. I piemontesi tornano in finale quattro anni dopo l’ultima volta grazie ad una prestazione corale solidissima. MVP della semifinale Prentiss Hubb con 20 punti, inutili invece i 23 di Matt Morgan, top scorer del match. Strautins apre il match con la tripla ma la Virtus sorpassa subito con Morgan in contropiede. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Derthona-Virtus Bologna 75-66, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: Tortona vicinissima alla finale!Derthona ha vinto contro Virtus Bologna con il punteggio di 75-66, grazie a una prestazione determinata e a un'ottima difesa negli ultimi minuti.

LIVE Derthona-Virtus Bologna 84-75, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: Tortona vicinissima alla finale!Niang ha segnato due canestri decisivi nel finale, portando Tortona a un passo dalla finale della Coppa Italia di basket 2026.

