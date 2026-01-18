La stagione di Basket Serie B femminile riprende con l’Oleificio Fiorentini Costone che, questa sera alle 18, affronta in casa Terni al PalaOrlandi. Dopo la pausa, le biancorosse sono pronte a riprendere il cammino, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica. La sfida rappresenta un momento importante per proseguire il percorso stagionale e affrontare al meglio il girone di ritorno.

Inizia il girone di ritorno dell’Oleificio Fiorentini Costone che, alle 18, ospita al PalaOrlandi Terni. Dopo il successo contro Umbertide, che ha permesso chiudere al settimo posto la prima metà di stagione, l’obiettivo è adesso replicare la vittoria dell’andata, quando il Costone batté 70-65 le umbre, oggi terza forza del campionato. "Affrontiamo una squadra con caratteristiche fisiche e di gioco molto complesse – ha detto coach Fattorini presentando la partita –. Specie per noi che, in questo momento, siamo ripartite quasi da zero sia a livello fisico sia di gioco. L’ago della bilancia è dalla parte di Terni: una squadra ambiziosa e costruita per il salto di categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B femminile. Oleificio Fiorentini. Comincia il ritorno. L’ostacolo è Terni

Leggi anche: Basket Serie B femminile. L’Oleificio Fiorentini schianta la resistenza del Nico. Dal grande equilibrio alla svolta del secondo tempo

Leggi anche: Basket Serie B femminile. L’Oleificio Toscani ci mette il cuore e la grinta ma festeggia Perugia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Serie B femminile: Pegli imbattuta con 18 punti; Basket Serie B Femminile: Le ragazze del Cosotne inaugurano con una vittoria il 2026; Serie B femminile, si interrompe la striscia vincente del Basket Fasano: Angri vince 76-59; Basket: Serie B Femminile, Divisione Regionale 1 e Divisione Regionale 2, si apre un weekend di sfide.

Basket, Serie B Femminile: primo stop interno per la Nextra Napoli Women Basket, la Basilia Potenza si impone al PalaCaravita - Nella seconda giornata del girone di ritorno, la Nextra Napoli Women Basketball subisce la prima sconfitta casalinga stagionale. napolimagazine.com