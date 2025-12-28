Basket Brescia batte Venezia nel big match del 13° turno Vincono anche Sassari e Tortona

Nel 13° turno di Serie A 2025-2026, Brescia ha ottenuto una vittoria importante contro Venezia, mentre Sassari e Tortona hanno anch'essi conquistato i rispettivi incontri. Questi risultati contribuiscono alla classifica e offrono un quadro aggiornato della stagione in corso, evidenziando le dinamiche e le performance delle squadre coinvolte. Le partite di questa giornata rappresentano un momento chiave nel cammino delle squadre verso gli obiettivi stagionali.

Si sono da poco concluse le prime tre partite della domenica in Serie A 2025-2026. La tredicesima giornata ha infatti registrato le vittorie di Brescia, Sassari e Tortona. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni. BRESCIA-VENEZIA 104-93. La Germani Brescia non sbaglia e dopo la sconfitta con la Virtus, torna a vincere in campionato battendo la Reyer Venezia. Dopo un avvio equilibrato, Venezia vola a +5 con i liberi di Wheatle prima della risposta di Ndour. Con Burnell e Bilan i bresciani tornano sotto e con Massimburg sorpassano. Brescia continua a segnare anche nel secondo quarto e con Burnell vola sul virtuale +9.

