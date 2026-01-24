basket tortona e trieste vincono i due anticipi della 17esima giornata di serie a

Si sono appena conclusi gli anticipi della 17ª giornata della Serie A di basket 2025-2026, con le vittorie di Tortona e Trieste. Questi risultati contribuiscono a definire la classifica e il cammino delle squadre nel torneo. La giornata prosegue con le partite in programma, offrendo ulteriori spunti di interesse per gli appassionati di pallacanestro.

Si sono da poco conclusi gli anticipi della diciassettesima giornata della Serie A di basket 2025-2026. Nelle due partite di oggi, Derthona ha avuto la meglio sul campo del Napoli mentre la Pallacanestro Trieste ha sconfitto in casa la Dinamo Sassari. Andiamo a scoprire come sono maturati i punteggi finali e le migliori prestazioni. NAPOLI-DERTHONA 76-82 Nuova sconfitta casalinga per i campani contro una Tortona che torna a vincere dopo due ko. I partenopei partono forte nei primi tre minuti ma i piemontesi piazzano un 0-6 che di fatto annulla il vantaggio napoletano. Gli ospiti tengono il passo fino al +5 di Napoli, firmato da El-Amin. 🔗 Leggi su Oasport.it

