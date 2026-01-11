Basket serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Adamant Ferrara in diretta Live

Alle ore 18, al PalaMacchia, si svolge il primo incontro del 2026 tra Pielle Livorno e Adamant Ferrara, valido per la serie B di basket. L’appuntamento rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che scendono in campo per dare il via alla nuova stagione. La partita sarà trasmessa in diretta, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire da vicino questa sfida tra due formazioni alla ricerca di punti importanti.

Primo impegno del 2026 al PalaMacchia per la Pielle Livorno che questa sera alle 18 affronta Ferrara. I biancoblù vogliono proseguire la loro striscia di successi conto la prima avversaria di questa stagione, battuta all’andata con molta fatica (67-68).Gli estensi occupano la tredicesima. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

