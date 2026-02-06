Oggi a Pisa si gioca il derby tra Devitalia e IES-GMV, due squadre che si sfidano nel girone costiero della Divisione Regionale 2. La partita si preannuncia intensa, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre. La città si prepara ad accogliere un match che promette emozioni fin dal primo quarto.

Pisa, 5 febbraio 2026 – E’ tempo di derby a Pisa, tra le compagini che militano nel girone costiero del campionato di Divisione Regionale 2. L’appuntamento è al palasport di Via Andrea Pisano, venerdì alle 21, con i padroni di casa della Devitalia IES che ricevono il GMV, settimo con 4 punti in più dei biancocelesti, che hanno un’occasione unica per avvicinarsi nuovamente alla zona play-off. Altra gara da non perdere, sabato alle 20,45 al PalaDream di Via Belli, è lo scontro tra i gialloblù locali del DREAM Pisa e l’ Autoetruria Volterra, che ha due punti in più dei padroni di casa: entrambe le compagini sono da tempo in zona play-off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, aria di derby a Pisa, in Divisione Regionale 2, per Devitalia IES-GMV

Approfondimenti su Devitalia IES GMV

L’undicesima giornata di andata del campionato di Divisione Regionale 2, girone della Costa, si disputa il 17 dicembre 2025, con sfide a Pisa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Devitalia IES GMV

Argomenti discussi: -2 al derby termale, Acunzo: In campo con la stessa voglia dell’andata; Non belli, ma concreti: così la Pallacanestro Trieste ha superato Treviso; Basket Umbria, al via nel fine settimana la quindicesimo turno di C Unica e tredicesimo turno di DR1; Basketday al Palazzetto. Croce Verde e Bcl portano in campo il gioco e la solidarietà.

Uglietti e l'aria di derby: Non vedo l'ora di giocarloIl derby sulla strada verso la post season: Reggio Emilia vuole consolidare la sua partecipazione ai playoff. Restano tre tappe, si comincia dal derby della Segafredo Arena. Poi, la squadra di coach ... sportmediaset.mediaset.it

Basket. MoBa fa suo il derby di ritorno. Terzo stop per l’Ottica AmideiSerie C: il derby di ritorno sorride a Modena Basket (Guardasoni M. 20, Ilari 14, Riccò 12, Guardasoni L. 9), che prevale in maniera netta 75-51 sulla Roadhouse Vignola. Match indirizzato dai padroni ... ilrestodelcarlino.it

Divisione Regionale 3: 2A Giornata di Ritorno Pol. Monte San Pietro - Anzola Basket 79-42 ( 18-7; 41-17; 56-25; 79-42 ) Monte San Pietro: Cuppi 9, Fiori 6, Bavieri J. 4, Ghiacci 8, Nadalini 6, Mallil 13, Tinelli 15, Bavieri M. 2, Lolli 13, Baschieri 3. Anzola: Aldrov facebook