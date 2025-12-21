Basket il GMV supera Liburnia nello spareggio delle seconde in Divisione Regionale 2
Pisa, 21 dicembre 2025 – L’ultima gara dell’anno vede il GMV vincere nettamente, a Ghezzano, lo spareggio tra seconde con Libertas Liburnia Livorno. I ragazzi di Cinzia Piazza, Daniele Meschinelli e Nicola Daini hanno lottato alla pari con gli esperti avversari per tutto il primo tempo, per poi mettere la freccia al riposo, trascinati dal miglior Davini, e dilagare nel finale. I biancoverdi dimostrano così di aver dimenticato la sconfitta di Volterra e limano lo svantaggio dalla prima, Fortezza Livorno, al primo stop stagionale nel derby con la US.. LA CRONACA – Il match inizia in perfetto equilibrio, con buoni attacchi da una parte e dall'altra; Biscaro e compagni, ancora privi del regista titolare e miglior realizzatore Badalassi, sono meno precisi al tiro, ma, nonostante ciò, riescono a tenersi in scia dei forti ospiti nel primo quarto ( 15-16 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Basket, in Divisione Regionale 2, sfide a Pisa per GMV e IES, con Liburnia e Argentario
Leggi anche: Basket, il GMV soffre ma vince nettamente, nello spareggio con Grosseto in DR2
Basket, in Divisione Regionale 2, sfide a Pisa per GMV e IES, con Liburnia e Argentario - Pisa, 17 dicembre 2025 – L’undicesima, terzultima giornata di andata del campionato di Divisione Regionale 2, girone della Costa, ultima dell’anno solare, vede le squadre pisane Devitalia IES e GMV im ... msn.com
La Libertas Liburnia vince con Ponsacco - Nel suo decimo impegno nel girone 4 del campionato regionale di Divisione Regionale 2, la squadra gialloblù allenata da Emanuele Caverni ha ottenuto il su ... livornopress.it
Basket, inizia per il GMV Basket la stagione agonistica 2024-2025 - La dinamica società del presidente Luca Benedettini, protagonista della pallacanestro pisana, si presenta ai nastri di partenza con ben 7 gruppi Pisa, 22 agosto 2024 – E' tempo di ricominciare: lunedì ... lanazione.it
Basket Non cade l'imbattibilità del Pala Pirastu: l'Esperia Cagliari supera anche il Caiazzo dell'ex Dinamo Linton Johnson - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.