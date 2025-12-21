basket il gmv supera liburnia nello spareggio delle seconde in divisione regionale 2

Pisa, 21 dicembre 2025 – L’ultima gara dell’anno vede il GMV vincere nettamente, a Ghezzano, lo spareggio tra seconde con Libertas Liburnia Livorno. I ragazzi di Cinzia Piazza, Daniele Meschinelli e Nicola Daini hanno lottato alla pari con gli esperti avversari per tutto il primo tempo, per poi mettere la freccia al riposo, trascinati dal miglior Davini, e dilagare nel finale. I biancoverdi dimostrano così di aver dimenticato la sconfitta di Volterra e limano lo svantaggio dalla prima, Fortezza Livorno, al primo stop stagionale nel derby con la US.. LA CRONACA – Il match inizia in perfetto equilibrio, con buoni attacchi da una parte e dall'altra; Biscaro e compagni, ancora privi del regista titolare e miglior realizzatore Badalassi, sono meno precisi al tiro, ma, nonostante ciò, riescono a tenersi in scia dei forti ospiti nel primo quarto ( 15-16 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

