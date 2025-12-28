Basket - B femminile Le Mura un 2025 super

Un 2025 da incorniciare per il Green Le Mura Spring. Dopo la conquista delle finali nazionali a maggio, dalle quali uscì solo per differenza canestri con Milano Basket Star che adesso milita in "A2", nell’estate è stato effettuato un rinforzo del roster. Anche l’inizio del nuovo campionato è da ricordare, con la conquista della Coppa Toscana di categoria contro Firenze Academy nella finalissima. Il caso ha voluto che la prima di campionato, una settimana dopo la finalissima, vedesse Le Mura ospitare proprio le fiorentine che, molto più motivate, riuscirono ad avere la meglio: ad oggi quella è stata l’unica sconfitta in campionato, con la formazione lucchese in seconda posizione, a due punti da Firenze, con undici vittorie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

