L’Italia ha conquistato una vittoria importante nel baseball, superando Portorico con il punteggio di 8 a 6 nei quarti di finale del World Baseball Classic. La partita si è svolta in un’atmosfera di grande intensità e ha portato la nazionale italiana alla fase successiva del torneo. La squadra azzurra si prepara ora per la semifinale, entrando nella storia di questa competizione.

AGI - Nuova storica impresa del baseball azzurro. L’Italia ha sconfitto Portorico per 8 a 6 nei quarti di finale del World Baseball Classic e accede alla semifinale. Al ‘Daikin Park’ di Houston gli azzurri hanno sconfitto il team caraibico al termine di un match molto equilibrato ed appassionante soprattutto negli inning finali. L’Italia dovrà trasferirsi a Miami dove martedì è in programma la semifinale contro la vincente di Venezuela-Giappone che si disputerà nella notte italiana. Nell’altra semifinale giocheranno Repubblica Dominicana contro Stati Uniti vincitori del quarto rispettivamente contro Corea del Sud (10-0) e Canada (5-3). ... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Baseball, l'Italia è nella storia. Batte il Portorico e va in semifinale [VIDEO]

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE World Baseball Classic: alle 20 Portorico-Italia per un posto in semifinale

Baseball: Italia batte Messico 9-1 e va ai quartiLa nazionale italiana di baseball ha ottenuto una vittoria netta contro il Messico con un punteggio finale di 9 a 1, disputata al Daikin Park di...

Una raccolta di contenuti su Baseball l'Italia è nella storia Batte...

Temi più discussi: Italia nella storia, batte gli USA al World Baseball Classic 2026 e sfida il Messico per un posto nei quarti di finale: programma, orario e dove vedere la partita; Baseball, l'Italia è ai quarti del World Classic: Messico ko 9-1; La più importante vittoria dell’Italia di baseball; Clamoroso a Houston: l'Italia di baseball batte gli Usa 8 a 6, la vittoria impossibile diventa realtà al World Classic.

Baseball, Italia nella storia: battuto Portorico, è semifinale nel ClassicLa squadra del manager Cervelli ha sofferto nei quarti ma si è imposta 8-6 e adesso aspetta la vincente tra Venezuela e Giappone: mai un gruppo azzurro era arrivato così in alto ... sport.quotidiano.net

Baseball, prosegue il sogno dell'Italia: Porto Rico battuto 8-6, azzurri in semifinaleNuova storica impresa del baseball azzurro. L'Italia ha sconfitto Porto Rico per 8 a 6 nei quarti di finale del World Baseball Classic e accede alla semifinale. Al Daikin Park di Houston, gli azzurri ... msn.com

La Nazionale italiana di baseball fa la storia: vince 8-6 contro Porto Rico e conquista per la prima volta un posto nelle semifinali del World Baseball Classic Un risultato incredibile, ma l'Italia non si ferma qui: nella notte tra lunedì e martedì sfiderà una tra Gia x.com

Continua la corsa della nazionale italiana nella World Baseball Classic, i Mondiali di #baseball che si stanno giocando negli Stati Uniti. Dopo aver battuto gli USA (che erano i favoriti per la vittoria) e il Messico, l’Italia si prepara stasera, sabato 14 marzo alle or - facebook.com facebook