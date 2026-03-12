La nazionale italiana di baseball ha battuto il Messico con un punteggio di 9-1 in una partita giocata al Daikin Park di Houston. La gara si è svolta davanti a circa quarantamila spettatori, con la squadra italiana che ha ottenuto una vittoria netta e si è qualificata per i quarti di finale.

La nazionale italiana di baseball ha ottenuto una vittoria netta contro il Messico con un punteggio finale di 9 a 1, disputata al Daikin Park di Houston davanti a quasi quarantamila spettatori. Questo successo permette alla squadra di chiudere il girone preliminare con un record perfetto di quattro vittorie su quattro incontri, dopo aver già superato gli Stati Uniti nella giornata precedente. La squadra si prepara ora ad affrontare il Portorico nei quarti di finale, in programma per sabato alle 20:00 secondo l’orario italiano. Il cammino verso la fase eliminatoria è stato segnato da prestazioni individuali eccezionali che hanno cambiato le dinamiche del World Baseball Classic. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baseball: Italia batte Messico 9-1 e va ai quarti

Articoli correlati

Leggi anche: Baseball, l'Italia batte anche il Messico: è ai quarti del Classic da prima del girone

Leggi anche: World Baseball Classic, l'Italia spazza via anche il Messico, è ai quarti! E salva gli Usa...

Approfondimenti e contenuti su Baseball Italia batte Messico 9 1 e va...

Temi più discussi: Italia nella storia, batte gli USA al World Baseball Classic 2026 e sfida il Messico per un posto nei quarti di finale: programma, orario e dove vedere la partita; World Baseball Classic, l'Italia spazza via anche il Messico, è ai quarti! E salva gli Usa...; Baseball, impresa storica dell'Italia: batte 8-6 gli Stati Uniti e ora può eliminarli dai Mondiali; Baseball, storica Italia: Usa sconfitti 8-6.

World Baseball Classic: l’Italia batte il Messico e fa un grosso favore agli Stati UnitiAltro capolavoro degli azzurri che si impongono con un secco 9-1 ai danni della nazionale messicana. Ora Porto Rico. sportal.it

World Baseball Classic: l'Italia batte anche il Messico e va ai quartiL'Italia ha battuto il Messico 9-1 nell'ultima partita della Pool B del World Baseball Classic e si è così qualificata per i quarti di finale della competizione da dominatrice del girone, a punteggio ... ansa.it

Sì tinge di Azzurro il Daikin Park di Houston. È un’Italia scintillante che vs il Messico vince con roboante 9 a 1 e vola ai quarti del World Baseball Classic da prima del Girone e imbattuta. Una partita perfetta suggellata dai tre Homerun di Pasquantino. Appunta facebook

L’Italia del baseball ha battuto il Messico ed è ai quarti di finale dei Mondiali x.com