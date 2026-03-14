Come sta Banda dopo il malore accusato in Napoli-Lecce | Botta forte sul petto ha avuto paura

Durante la partita tra Napoli e Lecce, Banda si è improvvisamente accasciato in campo a causa di un malore. I medici sono intervenuti subito, riferendo che ha avuto una forte sensazione di oppressione al petto e ha mostrato segni di paura. Al momento, le sue condizioni sono sotto controllo e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul suo stato di salute.