Come sta Banda dopo il malore accusato in Napoli-Lecce | Botta forte sul petto ha avuto paura
Durante la partita tra Napoli e Lecce, Banda si è improvvisamente accasciato in campo a causa di un malore. I medici sono intervenuti subito, riferendo che ha avuto una forte sensazione di oppressione al petto e ha mostrato segni di paura. Al momento, le sue condizioni sono sotto controllo e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul suo stato di salute.
Attimi di paura e apprensione nel finale di Napoli-Lecce quando Banda è crollato in campo a seguito di un malore. Gara interrotta per far intervenire gli staff medici e l'ambulanza con cui è stato trasportato, cosciente, in ospedale per ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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