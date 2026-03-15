Barletta-Martina 3-3 Calcio
Nella partita tra Barletta e Martina, il risultato finale è stato di 3-3, con entrambe le squadre che hanno conquistato un punto ciascuna. La gara si è disputata a Barletta e non ha modificato la classifica, mantenendo invariata la posizione delle squadre di Paci e Laterza. La Paganese ha subito una sconfitta a Manfredonia, approfittando di questo risultato.
A Barletta il confronto di testa è finito in parità e così in testa la situazione non è cambiata. La formazione di Paci e quella di Laterza approfittano della sconfitta della Paganese a Manfredonia. Situazione di classifica, prime posizioni, nel campionato di calcio di serie D girone H: Barletta e Martina 52 punti, Paganese 50, Città di Fasano 49 quando mancano nove giornate alla fine del campionato. Al 12? del primo tempo il vantaggio del Barletta con Laringe, pareggio del Martina al 21? e vantaggio dei biancoazzurri al 43? entrambi ad opera di Resouf. Nella ripresa il 2-2 siglato da Castro al 18?, nove minuti dopo il nuovo vantaggio degli ospiti per merito di Piriz e al 40? della ripresa il definitivo pareggio del Barletta su calcio di rigore segnato da Lattanzio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Articoli correlati
Leggi anche: Barletta-Martina, in 1500 dalla Valle d’Itria per la trasferta. Banda, dopo la paura: le condizioni Calcio serie C girone C, serie D girone H, Eccellenza pugliese. Il giocatore del Lecce ieri crollato in campo dopo una botta al petto
Serie D, Fasano KO a Nardò: Paganese in fuga, si accorciano Barletta e Martina Franca. Nuova corsa promozione.La trasferta salentina si rivela fatale per l’Us Città di Fasano, sconfitta con un netto 3-0 dal Nardò nel match valido per la sesta giornata di...
SERIE D | MARTINA-FASANO 3-2
Una raccolta di contenuti su Barletta Martina 3 3 Calcio
Discussioni sull' argomento Barletta-Martina, chi vince mette il musetto avanti: spettacolo assicurato in un Puttilli sold out; Tabellino partita Martina Calcio 1947 vs Barletta 1922; Barletta-Martina, una partita che è già storia; Barletta – Martina, al via la prevendita del settore ospiti.
Barletta-Martina Calcio 2-2: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Barletta-Martina Calcio di Domenica 15 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net
+++LATTANZIO "GLACIALE" DAL DISCHETTO AD UN MINUTO DALLO SCADERE: BARLETTA-MARTINA È 3-3 AL "PUTTILLI"+++ facebook