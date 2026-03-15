Barletta-Martina 3-3 Calcio

Nella partita tra Barletta e Martina, il risultato finale è stato di 3-3, con entrambe le squadre che hanno conquistato un punto ciascuna. La gara si è disputata a Barletta e non ha modificato la classifica, mantenendo invariata la posizione delle squadre di Paci e Laterza. La Paganese ha subito una sconfitta a Manfredonia, approfittando di questo risultato.