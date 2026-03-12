Napoli aumenta la tassa di soggiorno | fino a 6 euro a notte

La giunta comunale di Napoli ha deciso di aumentare le tariffe dell’imposta di soggiorno per il 2026, con un incremento massimo di 6 euro a notte. La proposta, formulata dall’assessore al Bilancio, è stata approvata recentemente e riguarda la rideterminazione delle tariffe applicate agli hotel e altre strutture ricettive della città. La decisione entrerà in vigore nel prossimo anno.

La giunta comunale di Napoli, su proposta dell' assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, ha approvato la rideterminazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per il 2026. Il provvedimento si rende necessario per far fronte all'incremento dei flussi turistici previsto sul territorio, che comporta un aumento dei costi per i servizi di accoglienza e per la gestione della città. L'aggiornamento tariffario è reso possibile dalla Legge di Bilancio 2026 ( L. 199 2025), che consente ai capoluoghi di provincia di mantenere le misure incrementali già adottate in occasione del Giubileo 2025. Le nuove tariffe prevedono un incremento di 1 euro rispetto ai valori base vigenti all'inizio dell'anno.