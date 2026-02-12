La tassa di soggiorno a Milano aumenta ancora | fino a 12 euro ma solo per alcuni hotel

La tassa di soggiorno a Milano aumenta ancora, ma solo per alcuni hotel. Dal 1° aprile, la giunta ha deciso di alzare le tariffe per il 2026, portandole fino a 12 euro. La misura interessa solo alcune strutture scelte, mentre altre resteranno con le tariffe precedenti. La decisione è stata presa a pochi mesi dalla deliberazione dello scorso novembre.

Cambia ancora la tassa di soggiorno a Milano. Per il 2026, infatti, la giunta ha deliberato di rimodulare (dal 1° aprile) le tariffe già deliberate lo scorso novembre. Alcune aumentano, come quelle per gli hotel più lussuosi. Altre calano. Chi soggiorna negli hotel a 5 stelle verserà 12 euro a notte e non più 10 euro. Resta invece immutata a 10 euro la tassa di soggiorno negli hotel a 4 stelle. Cala la tassa per gli hotel meno lussuosi: per quelli a 3 stelle da 7,50 a 7 euro, per quelli a 2 stelle da 5 a 4 euro, per quelli a una stella da 4 a 3 euro. Resta a 3 euro la tassa per gli ostelli. Invariate anche le tariffe per le case per ferie (7 euro) e per gli affitti brevi, bed & breakfast e case vacanza (9,50 euro).🔗 Leggi su Milanotoday.it

A partire dal 2026, le tariffe dell'imposta di soggiorno a Napoli subiranno delle modifiche per alcuni tipi di strutture ricettive, come hotel e B&B.

