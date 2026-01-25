Naufraga nel Mediterraneo barca partita dalla Tunisia l’unico superstite | In 50 sono morti

Una barca partita dalla Tunisia con 51 persone a bordo si è rovesciata nel Mediterraneo. Tra i passeggeri, un solo superstite è stato trovato dopo aver trascorso 24 ore aggrappato a un pezzo di legno in attesa di soccorso. La tragedia evidenzia ancora una volta la pericolosità delle traversate e la difficile situazione dei migranti nel Mediterraneo.

Una barca rovesciata nel Mediterraneo con a bordo 51 persone. Uno solo è sopravvissuto, dopo essere rimasto aggrappato per 24 ore a un rottame in acqua, in attesa di essere salvato. Adesso è ricoverato a Malta, in condizioni gravissime. Ma è riuscito a raccontare in quanti erano su quell’imbarcazione partita dalla Tunisia, poco dopo essere stato salvato in acque internazionali dalla motonave Star che lo ha sbarcato sull’isola. Dal suo racconto, il naufragio è avvenuto venerdì. Quella sera anche la Capitaneria di porto di Lampedusa aveva perlustrato l’area dove sarebbe avvenuto il naufragio, ma senza esito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

