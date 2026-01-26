naufraga barcone di migranti cinquanta morti e un superstite

Un naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato la perdita di almeno cinquanta vite, con un unico superstite. L’evento, avvenuto venerdì, evidenzia ancora una volta le difficoltà e i pericoli affrontati dai migranti durante le traversate. Le autorità stanno attualmente indagando sulle circostanze dell’incidente e sulle modalità di intervento. La tragedia sottolinea l’urgenza di affrontare con attenzione le questioni legate alla migrazione e alla sicurezza in mare.

Cinquanta morti e un superstite: è il bilancio ricostruito fino a questo momento di un naufragio avvenuto venerdì nel Mediterraneo centrale. L’unico sopravvissuto, messo in salvo dalla motonave Star e portato a Malta dov’è ricoverato in ospedale, ha parlato di una traversata iniziata dalla Libia giovedì. Il giorno dopo la barca si è rovesciata colando a picco. Aggrappato a un pezzo del relitto, il naufrago ha resistito fino all’arrivo di una nave che l’ha condotto nel porto più vicino. Partite le ricerche dei dispersi, anche da Lampedusa, l’area è stata perlustrata a cominciare dalla serata di venerdì, ma senza risultati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

